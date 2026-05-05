Beşiktaş, Konyaspor'u Ağırladı

ZİRAAT Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'de başlayan karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda 2-0 kazanılan Gaziantep FK maçının 11'inde 8 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Jota ve Mustafa Hekimoğlu'nun yerlerine; Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, El-Bilal Toure ve Oh'u oynattı.

SERGEN YALÇIN'A PLAKET

Siyah-beyazlı ekibin başında Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçıyla, 100'üncü lig maçına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'a Konyaspor mücadelesi öncesinde plaket verildi. Mücadele öncesinde başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın'a plaket takdim etti.

OLAITAN BU KEZ SAĞ AÇIK

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Junior Olaitan, Konyaspor mücadelesine sağ açıkta başladı. Transfer olduktan sonra bir dönem orta sahada görev alan Olaitan, yaşanan sakatlık ve cezaların ardından sol açıkta da forma giymişti. Beninli futbolcu, Konyaspor mücadelesinde ise karşılaşmaya sağ kanatta başladı.

TRİBÜNLER DOLU

Siyah-beyazlıların, Konyaspor'u konuk ettiği kupa yarı finali dolu tribünler önünde oynandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, stadyumun tamamına yakınını doldururken, Konyaspor taraftarları da deplasman tribünündeki yerlerini aldı.