Beşiktaş Kulübü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı

Spor

Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyetimizi, laik ve demokratik düzeni canları pahasına koruyarak destan yazan aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, bu uğurda şehit düşen vatandaşlarımızı saygıyla rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."