Beşiktaş Kulübü, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nesrin Baş'a plaket verdi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Kulübü, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nesrin Baş'a plaket verdi

Beşiktaş Kulübü, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan Nesrin Baş\'a plaket verdi

Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Zeybek, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş'a plaket verdi. Baş, plaketini ve çiçeğini Zeybek'ten aldı.

19.02.2024 20:21
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Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Zeybek, Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş'a plaket verdi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaşan Nesrin Baş'a, Beşiktaş yönetiminden plaket verildi. Müsabakadan önce sahaya gelen Baş, plaketini ve çiçeğini siyah-beyazlıların iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek'ten aldı.

İkili daha sonra objektiflere poz verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nesrin Baş'a plaket verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nesrin Baş'a plaket verdi - Son Dakika
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