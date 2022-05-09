Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Fuat Çimen, kongre üyeleriyle buluştu - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Fuat Çimen, kongre üyeleriyle buluştu

09.05.2022 23:09
Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Fuat Çimen, kongre üyeleriyle buluştu

Beşiktaş Kulübünün bu ay içinde yapılacak genel kurulunda başkan adaylığını açıklayan Fuat Çimen, "Beşiktaş Sensin Hareketi" ve Siyah Beyaz Düşünce Platformu'nun düzenlediği bir etkinliğe katılarak projelerini anlattı.

Beşiktaş Kulübünün bu ay içinde yapılacak genel kurulunda başkan adaylığını açıklayan Fuat Çimen, "Beşiktaş Sensin Hareketi" ve Siyah Beyaz Düşünce Platformu'nun düzenlediği bir etkinliğe katılarak projelerini anlattı.

Şişli Tiyatrosu'nda gerçekleşen organizasyona katılan Çimen, siyah-beyazlı kongre üyelerinin takip ettiği etkinlikte yönetim kurulu listesini tanıttı.

Konuşmasında Beşiktaş'ın yönetilemediğini söyleyen Çimen, "Beşiktaş'ı nasıl ayağa kaldıracağız bunu düşünüyoruz. Kolay olmayacak ama akıl, bilim ve liyakat bizim rehberimiz. Biz herkesin fikrini alacağımız bir yönetim yapısıyla yola çıktık. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar kurtaracak." şeklinde konuştu.

Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin gelecek sezon ile ilgili planlamalarını eleştiren Çimen, "Sanki seçimi alacaklarmış gibi teknik direktörle geleceği planlamak üzere çalışmalar yapıyorlar. Transferlerle, sözleşmelerle bizim geleceğimizi planlıyorlar. Planlarını kendileri kazanırlarsa yapmalılar." ifadelerini kullandı.

Kendisine en çok "Beşiktaş'ı yönetecek paran var mı?" diye sorulduğunu aktaran Çimen, "6 milyon dolardan 500 milyon dolara yaklaşan bir borç var. Bunu paralı başkanlar, kasa kolaylığı sağlaması beklenenler yaptı. Mesele finansör başkan mı yoksa finans aklı olan bir yönetim kurulu mu?" diye konuştu.

Çimen ayrıca İtalya'da yer alan bir kripto para kuruluşu ile Beşiktaş'a 135 milyon dolarlık bir gelir getirecek anlaşma yaptıklarını kaydetti.

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Beşiktaş, Kongre, Şişli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Fuat Çimen, kongre üyeleriyle buluştu - Son Dakika


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