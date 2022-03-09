Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Bursa'daki siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Özellikle son 1,5-2 yılda geldiğimiz noktada, evvelki ekonomiye göre daha pozitif bir durumdayız. Çok şükür maaşlarımızı gününde ödüyoruz. Umarım bu böyle devam eder." dedi.

Çebi, Bursa Beşiktaşlılar Derneğinin düzenlediği gecede siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Çebi, Beşiktaş'a destek olan kulüp derneklerine teşekkür etti.

Beşiktaş'ın ismi üzerinden menfaat elde etmeye çalışanlar olduğunu savunan Çebi, "Allah Beşiktaş'ı, üzerinden her türlü nasiplenmeye çalışanlardan korusun. Bu birinci temennimiz, ikincisi de Allah Beşiktaş'a faydalı olabilecek ve çalışacak herkese güç, kuvvet versin ve Beşiktaş sevgisini artırarak devam ettirsin." diye konuştu.

Türk sporunun zor bir dönemden geçtiğine de değinen Çebi, şunları söyledi:

"Özellikle ekonomik anlamda büyük sıkıntılar içinde olan kulüplerimiz var. Beşiktaş da bunların içinde olmasına rağmen özellikle son 1,5-2 yılda geldiğimiz noktada, evvelki ekonomiye göre daha pozitif bir durumdayız. Çok şükür maaşlarımızı gününde ödüyoruz. Umarım bu böyle devam eder, çok kolay olmasa da devam eder. Pandemide çektiğimiz en büyük sıkıntı, Beşiktaşlılarla kucaklaşamayan bir başkan oldum. Maalesef 3 defa Kovid geçirdik, Allah kimseye göstermesin. Pandeminin yarattığı zorluktan çıkmanın tek yolu birlik ve beraberlik içinde arkadan da olsa Beşiktaş'ı önemsediğimizi hissettirebilmek ve hissetmektir."

Seçimli olağan genel kurul

Çebi, mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Her Beşiktaşlının özgür iradesiyle seçime girecek adaylara destek olmasını, gelip oylarını kullanmasını önemle rica ediyorum. Kime oy verirseniz verin, doğruyu bulmaya çalışın. Oraya gelin aklınız kime cevaz veriyorsa ona oy verin ama lütfen oraya gelin. Maalesef 2 yıldır pandeminin üstüne mali ve idari genel kurul yapan bir yönetim olarak 800 kişiyle bin kişiyle genel kurul yaptık. Destek verenlere teşekkür ediyorum. 'Bana destek olun' derken, ileri geri yazan sosyal medya tayfası değil ben sizin gibi gerçek Beşiktaşlıları genel kurul üyesi olmaya davet ediyorum."

Geceye, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ile Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban da katıldı.