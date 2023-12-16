 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat: Borçlar arttı, Beşiktaş'ı yeniden yapılandıracağız - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat: Borçlar arttı, Beşiktaş'ı yeniden yapılandıracağız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, son 3 ayda borcun yüzde 24 oranında arttığını belirterek, kulübü yeniden yapılandıracaklarını açıkladı. Arat ayrıca, Tüpraş ile yapılan stat isim sponsorluğuyla ilgili bilgi verdi ve tüzük değişikliği gerektiğini söyledi. Basketbol takımının THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini istediklerini de dile getirdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat: Borçlar arttı, Beşiktaş\'ı yeniden yapılandıracağız
16.12.2023 - 14:25,
Abone Ol

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, son 3 ayda borcun yüzde 24 oranında arttığını belirterek, "Önümüzde acı bir reçete var. Beşiktaş'ı yeniden yapılandıracağız." dedi.

Başkan Arat, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında üyelerin konuşmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikten sonra ekonomik sıkıntıları çözebilmek adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Arat, "Üç ay yüzde 24 oranında borç artmıştır. Önümüzde acı reçete var. Hepimiz birlik olalım. Beşiktaş'ı yeniden yapılandıracağız. Büyük Beşiktaş yeniden doğacak. Beşiktaş'ın 2024'te özlenen çizgiye dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Tüpraş ile yapılan stat isim sponsorluğuna ilişkin konuşan Hasan Arat, "Büyük Beşiktaşlı Rahmi Koç'a çok teşekkür ediyorum. 25 Eylül'de 3 senelik para alınıyor. 6 Ekim'de kongre kararı alındı. Para, 30 Kasım'da harcandı. Tüm yöneticilerin 130 milyon lirası ödendi. Kulübe ne kaldı araştırıyoruz." diye konuştu.

Tüzük değişikliğine ihtiyaçlarının olduğunu savunan Başkan Arat, şu görüşleri paylaştı:

"Futbolcu sözleşmelerinin hepsini denetim kurulu alamıyordu. Talimat verdik. Bütün bilgiler verilecek. Size ulaştırılacak. Denetim kuruluna güveniyoruz. Tüzüğümüzün çok ciddi noktalarda incelenmesi ve değişmesi lazım. Menajerlere ödenen paraları ve cezaları bilseniz kahrolursunuz. 15 bine yakın yeni üye yapılmış. Durum vahim. Kimlerin referansıyla geldiler? Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Bize ait olmayan herkes gidecek."

Son olarak siyah-beyazlı basketbol takımının THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini istediklerini kaydeden Hasan Arat, "2024 Ocak'ta THY Avrupa Ligi'ne wild card almak için toplantıya gideceğiz. Seneye de yolumuz açık olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Arat'ın konuşmasının ardından siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısı son buldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hasan Arat, İstanbul, Beşiktaş, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat: Borçlar arttı, Beşiktaş'ı yeniden yapılandıracağız - Son Dakika


13:53
Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti
13:20
Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:53
Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı
12:47
G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24
84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor

Son Dakika
13:53 Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti
13:20 Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:53 Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19 İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 14:46:58. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat: Borçlar arttı, Beşiktaş'ı yeniden yapılandıracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement