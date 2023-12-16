Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat: Borçlar arttı, Beşiktaş\'ı yeniden yapılandıracağız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, son 3 ayda borcun yüzde 24 oranında arttığını belirterek, "Önümüzde acı bir reçete var. Beşiktaş'ı yeniden yapılandıracağız." dedi.

Başkan Arat, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında üyelerin konuşmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikten sonra ekonomik sıkıntıları çözebilmek adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Arat, "Üç ay yüzde 24 oranında borç artmıştır. Önümüzde acı reçete var. Hepimiz birlik olalım. Beşiktaş'ı yeniden yapılandıracağız. Büyük Beşiktaş yeniden doğacak. Beşiktaş'ın 2024'te özlenen çizgiye dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Tüpraş ile yapılan stat isim sponsorluğuna ilişkin konuşan Hasan Arat, "Büyük Beşiktaşlı Rahmi Koç'a çok teşekkür ediyorum. 25 Eylül'de 3 senelik para alınıyor. 6 Ekim'de kongre kararı alındı. Para, 30 Kasım'da harcandı. Tüm yöneticilerin 130 milyon lirası ödendi. Kulübe ne kaldı araştırıyoruz." diye konuştu.

Tüzük değişikliğine ihtiyaçlarının olduğunu savunan Başkan Arat, şu görüşleri paylaştı:

"Futbolcu sözleşmelerinin hepsini denetim kurulu alamıyordu. Talimat verdik. Bütün bilgiler verilecek. Size ulaştırılacak. Denetim kuruluna güveniyoruz. Tüzüğümüzün çok ciddi noktalarda incelenmesi ve değişmesi lazım. Menajerlere ödenen paraları ve cezaları bilseniz kahrolursunuz. 15 bine yakın yeni üye yapılmış. Durum vahim. Kimlerin referansıyla geldiler? Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Bize ait olmayan herkes gidecek."

Son olarak siyah-beyazlı basketbol takımının THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini istediklerini kaydeden Hasan Arat, "2024 Ocak'ta THY Avrupa Ligi'ne wild card almak için toplantıya gideceğiz. Seneye de yolumuz açık olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Arat'ın konuşmasının ardından siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısı son buldu.