Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu\'nu ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Hasan Arat'a A Milli Takım forması hediye etti.

20.08.2024 17:02
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İSTANBUL,

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri M. Kaan Şakul, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ve Beşiktaş Kulübü Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan da yer aldı. Hasan Arat, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Hasan Arat'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim ederken, Hasan Arat da Başkan Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması ve bir plaket hediye etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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