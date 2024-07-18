Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, TFF Genel Kurulu için açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, TFF Genel Kurulu için açıklamalarda bulundu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan mali ve seçimli genel kurulu için herkesin özgürce oy kullanacağı ve sonuçların sandıkta belirleneceği bir seçim olmasını diledi. Arat, ayrıca şeffaflık ve hakemlerin uyarılması konularında beklentilerini dile getirdi.

18.07.2024 13:23
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonunuh (TFF) olağan mali ve seçimli genel kurulu için "Herkesin özgürce oy kullanacağı ve sonuçların sandıkta belirleneceği bir seçim olması, en büyük dileğimizdir" dedi.

Arat, Ankara JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurulda verilen arada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Genel kurulun hayırlı olmasını dileyen Arat, "İki adaylı bir seçim olacak. Biz her zaman çok adaylı seçim olması taraftarıydık. Bildiğiniz gibi 3 adayın, adaylığı onaylanmıştı. Son derece kıymetli bir adayımız, UEFA İcra Kurulu Üyesinin adaylıktan çekilmesi söz konusu oldu ve iki adayla seçime gidiyoruz. Bu seçimin herkes için hayırlı olmasını diliyoruz. Herkesin özgürce oy kullanacağı ve sonuçların sandıkta belirleneceği bir seçim olması, en büyük dileğimizdir, camiaya hayırlı olsun." diye konuştu.

"Böylesine önemli kişiliklerin, UEFA İcra Kurulu'nda görev almış bir üyenin müracaattan sonra adaylıktan çekilmesi Türkiye için tarihe geçecek notlardan birisidir." ifadesini kullanan Arat, şunları kaydetti:

"Bu çok üzücü bir durumdur. Keşke herkes adaylığı onaylandıktan sonra seçime devam etseydi. Bu daha doğru olurdu. Ancak demokrasiye inancımız da tamdır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak adayların kendi programlarını tanıttıktan sonra bir araya gelip kararımızı vereceğiz. Kararımız kendi delegelerimizin fikirleri doğrultusunda olacaktır ama Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak her zaman duruşumuz çok nettir. Her zaman demokratik seçimler istiyoruz. Uzun zamandan sonra ilk defa 2 adaylı seçim oluyor. Bu önemlidir. Çünkü adayların çıkması projeleri tetikler, daha iyi görev yapma, daha iyi neticeler alma yönünde ekipler çalışır. Yönetimler daha vasıflı insanlar tarafından kurulmaya çalışılır. O yüzden ben bu iki adaylı seçimin hayırlı olmasını diliyorum."

"Şeffaflık devam etmezse kamuoyuyla her türlü sıkıntımızı paylaşırız"

Hasan Arat, TFF'nin yeni yönetim kurulundan beklentilerine ilişkin, "Şimdi asıl konu şeffaflık, kurulların şeffaflığı. Hiç kimse birilerinin adamı olmamalı. Burada seçildikten sonra herkes üzerinden bulunduğu kulübün yeleğini çıkartmak zorundadır. Aksi takdirde güven kaybı olur. Yine aynı zamanda VAR kararlarının kayıtlarının mutlaka pazartesi günleri açıklanması önemlidir. Burada en kilit konu şeffaflıktır. Eğer şeffaflık devam etmezse biz aynı şekilde kamuoyuyla her türlü sıkıntımızı paylaşırız. Burada tek çare şeffaflıktır." şeklinde görüş belirtti.

TFF Merkez Hakem Kurulunun son derece önemli olduğunu vurgulayan Arat, "Hakemlerin uyarılması önemlidir. Bakın VAR hakemleri, yabancı hakemler geldikten sonra daha farklı bir disiplin içerisine girdiler. Yabancı hakem denenmesi konusunda da halen düşüncelerimiz aynı şekilde. Rekabet iyi bir şeydir. Futbol takımındaki oyuncularda da aynı şey söz konusudur. Rekabet kaliteye getirir." ifadelerini kullandı.

Arat, Beşiktaş Kulübünün oylamadaki kararını adayların açıklamalarından sonra vereceğini anlatarak, "Biz üç alternatifli karar verebiliriz, onu arkadaşlarımızla adaylar kendi programlarını söyledikten sonra kararlaştıracağız." dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yabancı oyuncu sayısının gündeme gelip gelmediğine yönelik soruya, "Bu, çok sıkıntılı bir durum çünkü yapılmış kontratlar var. Yapılmış kontratların ortasında 'Biz sayıyı buraya indirdik.' denmesi, kulüpleri fevkalade sıkıntıya sokuyor. En azından kontratlı oyunculara bir süre tanınabilirdi. Dolayısıyla kulüplerin eli kolu bağlı oluyor. En azından kontratı devam eden sporcuların çözümü konusunda federasyonun daha esnek davranması gerektiğine inanıyoruz." cevabını verdi.

Kulüp olarak seçimi yakından takip ettiklerini aktaran Arat, "Seçimde oylarımızı attıktan sonra da size kararımızın ne olduğunu söylemekten çekinmeyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, TFF Genel Kurulu için açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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