Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan 123. yıl mesajı Açıklaması

03.03.2026 12:07
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kulübün kuruluşunun 123. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında Adalı, "Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gururu, dorukların şanlı Beşiktaş'ı 123 yaşında! Taraftarlarımızın sonsuz sevgisi ve desteğiyle dünyanın sayılı spor kulüpleri arasındaki yerini alan Beşiktaş'ımız, Serencebey 51 numaralı Osman Paşa Konağı'nda 22 gencin bitmek tükenmek bilmeyen çabalarıyla doğdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesini emanet ettiği kulüp olma onurunu yaşamış olan kulübümüz, Balkan Harbi, 1. Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale Cephesi ve ilelebet payidar kalacağına inandığımız Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda bir milat olan Kurtuluş Savaşı'nda aziz vatanımız uğruna şehitler verdi." ifadelerini kullandı.

123 yıl boyunca Türk sporunda öncü olup ilkleri başardıklarını belirten Adalı, şunları kaydetti:

"Adaletin ve ahlakın timsali olduk, şerefimizle oynayıp hakkımızla kazandık. Türk spor tarihinin tescil edilen ilk spor kulübü olma gururuyla bugünlere gelmiş Beşiktaş'ımızı, şanlı mazimizden aldığımız güç ve ilhamla daha güzel yarınlara taşımak için azimle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübünün başkanı olarak kulübümüzün 123. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlıları en içten dileklerimle kutluyor, bu vesileyle Türkiye'nin ilk spor kulübü "Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü"nün kurucuları; merhum Mehmet Şamil, Hüseyin Bereket, Mehmet Ali Fetgeri, Ahmet Fetgeri, Nazım Nazif ve Hüseyin Hüsnü Beyler ile Beşiktaş'ımızın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle şükranla anıyorum."

Kaynak: AA

Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

