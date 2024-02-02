Beşiktaş Kulübü, Dusan Alimpijevic\'in aldığı cezayı kabul etti

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının başantrenörü Dusan Alimpijevic'in Bursaspor İnfo Yatırım maçı sonrası aldığı cezayla ilgili açıklamada bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten açıklamada, "Beşiktaş Emlakjet takımımızın başantrenörü Dusan Alimpijevic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında oynanan Beşiktaş Emlakjet-Bursaspor İnfo Yatırım maçında Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından kişilik haklarına saldırı nedeniyle 1 maç men ve 165 bin lira para cezasına çarptırılmıştır. Sahada mücadele veren iki takımdan bağımsız olarak, geçmişe dayalı kişisel sebeplerden dolayı rakip takım sporcusu ile takımımızın başantrenörü arasında yaşananlardan üzüntü duymakla birlikte, kendisi uyarılmış ve tekrarının olmayacağına dair söz alınmıştır. Öte yandan meselenin tahrik boyutu göz ardı edilerek yapılmakta olan tek taraflı karalama ve linç kabul edilemez bir hal almıştır. Takımımızın ligde ve Avrupa'da önemli hedeflere yürüdüğü bir dönemde maksatlı olduğu aşikar yazılar yazılmakta, tek taraflı nefret dolu yorumlar yapılarak karalama kampanyası sürdürülmektedir. Her geçen gün dozu artırılarak yapılan bu kampanyaya karşı toleransımız kalmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Dusan Alimpijevic'e verilen cezanın kendisine ve kulübe ulaştığı belirtilerek, "Kural kitapçığındaki ceza uygulanmış, başantrenörümüz ve kulübümüz verilen cezayı kabul etmiştir. Meselenin geldiği noktanın eleştiri sınırlarını zorlayıp aşmasına asla izin vermeyeceğiz. Dusan Alimpijevic, takımımızın hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edecektir. Saha dışı oyunlarını kurgulayan her kim olursa karşısında Beşiktaş JK'yi bulacaktır." görüşlerine yer verildi.
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