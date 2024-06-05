Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Ahmet Nur Çebi ve ailesinin yanı sıra, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski İçişleri Bakanları Mehmet Ağar ile Süleyman Soylu, UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, İstanbul spor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy ve teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaşlı eski ve yeni yöneticilerle, siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
88 yaşında vefat eden Yaşar Kaptan Çebi'nin cenazesi Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Babası Yaşar Kaptan Çebi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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