Beşiktaş Kulübü, genç futbolcular için sosyal medya semineri düzenledi

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, NCAA'dan menfaat sağlayamamanın rahatsızlık verici olduğunu söyledi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, kulüplerin Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) takımlarına giden genç oyunculardan menfaat sağlayamamasının rahatsızlık verici olduğunu belirtti. Türkoğlu, NCAA'in kafaları karıştıran işlere girmesinin kendilerini rahatsız ettiğini ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını ifade etti. FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ise genç oyuncuların en üst seviyede oynamalarını sağlamak için önemli bir bütçe ayırdıklarını söyledi. FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ise Türkiye'de inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nin önemine dikkat çekti.