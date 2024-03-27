Beşiktaş Kulübü, genç futbolcular için sosyal medya semineri düzenledi

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcuları için Nevzat Demir Tesisleri'nde sosyal medya kullanımına dair seminer düzenledi.
Siyah-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın düzenlediği etkinliğin, genç sporcuların profesyonel futbol yaşamına adaptasyonlarını hızlandırmak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
Dijital İletişim Müdürü Umur Ayaz'ın, seminerde sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdiği belirtildi.
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Uşak İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Doğal Afet Arama Kurtarma Timi'ne yeni ekipmanlar törenle teslim edildi. Uşak Valisi Turan Ergün, afete hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaparak, doğal afetlerde bilinçli ve eğitimli personelin varlığının önemini belirtti. Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ise timin İzmir'de aldığı eğitimden bahsederek, ekipmanların temin edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Uşak AFAD Müdürü Burak Edin ise jandarma arama kurtarma ekiplerinin önemine değinerek, Uşak'ta böyle bir timin kurulmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.
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Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde İstanbul Efendileri Basketbol Takımı'nı mağlup ederek son 8 takım arasına adını yazdırdı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın ligden çekilmesinin de gündemde olduğu 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi camiaya ve genel kurul üyelerine seslendi. Koç, üyelerden ilk toplantıya katılmalarını istedi ve "Fenerbahçe öyle günlerden geçmektedir ki bu günün bir ikincisi olmamalı, olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, kulüplerin Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) takımlarına giden genç oyunculardan menfaat sağlayamamasının rahatsızlık verici olduğunu belirtti. Türkoğlu, NCAA'in kafaları karıştıran işlere girmesinin kendilerini rahatsız ettiğini ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını ifade etti. FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ise genç oyuncuların en üst seviyede oynamalarını sağlamak için önemli bir bütçe ayırdıklarını söyledi. FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ise Türkiye'de inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nin önemine dikkat çekti.
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Süper Lig'in ilk kadın başkanı olan Kayserispor'un eski Başkanı Berna Gözbaşı'ya sosyal medya üzerinden hakaret eden sanığa 2 ay 5 gün hapis cezası verildi. Sanık, yaptığı yorumun alkolün etkisiyle olduğunu söyledi.
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