Beşiktaş Kulübü, genç futbolcular için sosyal medya semineri düzenledi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcular için sosyal medya semineri düzenledi

Beşiktaş Kulübü, Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcuları için sosyal medya kullanımına dair bir seminer düzenledi. Seminerde, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Dijital İletişim Müdürü Umur Ayaz, genç sporcuların profesyonel futbol yaşamına adaptasyonlarını hızlandırmak amacıyla sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi.

27.03.2024 15:47
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Beşiktaş Kulübü, genç futbolcuları için Nevzat Demir Tesisleri'nde sosyal medya kullanımına dair seminer düzenledi.

Siyah-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın düzenlediği etkinliğin, genç sporcuların profesyonel futbol yaşamına adaptasyonlarını hızlandırmak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Dijital İletişim Müdürü Umur Ayaz'ın, seminerde sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü, genç futbolcular için sosyal medya semineri düzenledi - Son Dakika

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