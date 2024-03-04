Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Nurşah Adalı\'yla Evlendi

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Nurşah Adalı'yla hayatını birleştirdi.
İstanbul'da gerçekleştirilen düğün törenine iş, eğitim ve spor dünyasından birçok davetli katılırken, çiftin nikah şahitliklerini Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve sanatçı Ümit Tokcan yaptı.
Beşiktaş Yönetim Kurulu da düğün töreninde Hüseyin Yücel'i yalnız bırakmadı.
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AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Al Ain ile Al Nassr arasında oynanan maçta, topun çarpması sonucu drone'a ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Al Ain, ev sahibi olarak oynanan maçı 1-0 kazandı ve çeyrek finalin ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Şumudica, Antalyaspor maçını kaybetmesiyle ilgili olarak, 'Doğum günümde bile şanslı değilim, bilmiyorum ne zaman şanslı olacağım' dedi. Şumudica, maçın ardından yaptığı açıklamada takımın taktiksel değişikliklerine değinerek, Antalya'nın daha fazla fırsat yakaladığını belirtti. Ayrıca, Maxim'in pozisyonunun penaltı olduğunu söyleyen Şumudica, hakemlerle ilgili fazla konuşmak istemediğini ifade etti.
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