Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Nurşah Adalı'yla Evlendi - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Nurşah Adalı'yla Evlendi

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Nurşah Adalı\'yla Evlendi

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İstanbul'da gerçekleştirilen düğün töreniyle Nurşah Adalı ile hayatını birleştirdi. Törene iş, eğitim ve spor dünyasından birçok davetli katılırken, nikah şahitliklerini Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve sanatçı Ümit Tokcan yaptı. Beşiktaş Yönetim Kurulu da düğün töreninde Yücel'i yalnız bırakmadı.

04.03.2024 22:01  Güncelleme: 22:03
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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Nurşah Adalı'yla hayatını birleştirdi.

İstanbul'da gerçekleştirilen düğün törenine iş, eğitim ve spor dünyasından birçok davetli katılırken, çiftin nikah şahitliklerini Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve sanatçı Ümit Tokcan yaptı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu da düğün töreninde Hüseyin Yücel'i yalnız bırakmadı.

Kaynak: AA

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