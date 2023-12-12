Beşiktaş Kulübü, MKE Ankaragücü Başkanı\'nın hakeme saldırısını kınadı

Beşiktaş Kulübü, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırıyı kınadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, daha önce alınan kararların aksine spor ile hiç bağdaşmayan bu eylemi yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyor ve saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca siyah-beyazlı takımın eski oyuncusu Josef de Souza'nın 9 Eylül 2022'de yaptığı paylaşıma da yer verildi.

Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı takımın MKE Ankaragücü ile 4 Eylül'de oynadığı maçın ardından çıkan olaylarda takım arkadaşlarına saldıran taraftara müdahalede bulunduğu gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Bu cezaya yaptığı itiraz TFF Tahkim Kurulu tarafından kabul edilmeyen Josef, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız. Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma kararını, böyle bir şey için ödül verirlerdi. Hapiste olması gereken kişi hapiste değil, büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi ise cezalandırdılar. Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bugünlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi."