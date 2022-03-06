Beşiktaş Kulübü'nde Necip Sever için tören düzenlendi - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü'nde Necip Sever için tören düzenlendi

06.03.2022 16:04
Beşiktaş Kulübü'nde Necip Sever için tören düzenlendi

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Necip Sever için kulüp binası önünde tören düzenlendi.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Necip Sever için kulüp binası önünde tören düzenlendi.

Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Necip Sever geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Sever için Beşiktaş Vodafone Park'ta bulunan kulüp binası önünde tören düzenlendi. Necip Sever'in ailesinin yanı sıra, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, yönetim kurulu üyeleri, eski milli futbolcu Nihat Kahveci, aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende konuşma yapan Ahmet Nur Çebi, Necip Sever'in çok sevdiği bir dostu, iyi bir insan ve iyi bir Beşiktaşlı olduğunu ifade etti. Çebi, "Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın, geride kalanlara sabır diliyoruz. Allah her Beşiktaşlı yöneticiye böylesine namusuyla, şerefiyle güzel gitmeyi nasip eylesin. Herkes nasip olmaz bu. Necip kardeşime nasip oldu. Hizmetleri vardı, hizmetini de hep artıları vardı. Beşiktaş olarak kendisine minnettarız. Ailesi ve çocukları için de bu durum onu kaynağıdır. Beşiktaş önemli bir camia, Necip de önemli bir yöneticiydi. Hakkım helal olsun" dedi.

Törende Sever'in yakınları güçlükle ayakta durabildi. Yapılan dua ve alınan helalliğin ardından Sever'in cenazesi, cenaze aracına konularak cenaze namazı kılınması için Fatih Camii'ne götürüldü. - İSTANBUL

Beşiktaş Kulübü'nde Necip Sever için tören düzenlendi
Beşiktaş Kulübü'nde Necip Sever için tören düzenlendi
Beşiktaş Kulübü'nde Necip Sever için tören düzenlendi
Beşiktaş Kulübü'nde Necip Sever için tören düzenlendi
Beşiktaş Kulübü'nde Necip Sever için tören düzenlendi
Beşiktaş Kulübü'nde Necip Sever için tören düzenlendi
Beşiktaş Kulübü'nde Necip Sever için tören düzenlendi
Beşiktaş Kulübü'nde Necip Sever için tören düzenlendi
Beşiktaş Kulübü'nde Necip Sever için tören düzenlendi
Beşiktaş Kulübü'nde Necip Sever için tören düzenlendi
Beşiktaş Kulübü'nde Necip Sever için tören düzenlendi
Beşiktaş Kulübü'nde Necip Sever için tören düzenlendi

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Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park, Beşiktaş, Tören, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü'nde Necip Sever için tören düzenlendi - Son Dakika


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