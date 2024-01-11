Beşiktaş Kulübü, Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı\'na geçmiş olsun mesajı gönderdi

Beşiktaş Kulübü, Gambiya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Omar Colley ve takım arkadaşlarının seyahatleri sırasında yaşadığı sıkıntı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gambiya Milli Takımı'nın Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir." denildi.