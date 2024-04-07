Beşiktaş Kulübü, TFF Seçimine Karşı Çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü, TFF Seçimine Karşı Çıktı

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) seçime gitmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Kulüp, Türk futbolunun içinde bulunduğu kaotik durumda seçime gitmenin zararlı olacağını belirtti ve genel kurul iradesinin üstünde hiçbir kişi ve yönetimin olamayacağını vurguladı. Ayrıca TFF'nin seçimlerinin çok adaylı olması gerektiği ve kurulların seçimle belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

07.04.2024 21:23
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Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in yeni sezonunun başlamasından birkaç hafta önce Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) seçime gitmesinin kabul edilebilir olmadığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF'nin 18 Temmuz'da seçime gidecek olmasıyla ilgili şunlar kaydedildi:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 18.07.2024 olarak duyurduğu Seçimli Genel Kurul kararının, hiçbir öneri sunulmadan belirlendiğini öğrendik. Türk futbolunun tüm hatlarıyla kaos yaşadığı ve bir yönetime en çok ihtiyaç duyulduğu dönemde 2024-2025 sezonunun başlamasına birkaç hafta kala seçime gitmek, faydadan çok zarar getirecektir. Bu duyurunun, futbolumuzun içinde bulunduğu kaotik durumun örneğinin yaşandığı bir günde bu şekilde yapılmasını doğru bir tutum olarak değerlendirmediğimizi ve kabul etmediğimizi belirtmek isteriz. Sahaya girilerek hakeme yumruk atıldığı, takımların sahadan çekildiği, sahaya giren taraftarlarla sporcular arasında arbedelerin yaşandığı, ceza kurullarına sevklerin ya belirlenen tarihten önce alınarak uygulandığı ya da bekletilerek baskı altında yapıldığı, VAR kararlarının sorgulandığı, gizli toplantıların kayıtlarının sızdırıldığı, Süper Kupa'nın bir krize dönüştürüldüğü gibi onlarca örnek varken, futbol ailesinin demokratik iradesini sekteye uğratacak, profesyonel yeni bir organizasyon yapısına ihtiyaç duyduğumuz bu kritik dönemde ülke futboluna zaman kaybettirecek bu kararın tarihi kabul edilebilir değildir."

"Hiçbir kişi ve yönetim, genel kurul iradesinin üstünde olamaz"

Açıklamada, Türk futbolunun kaybedecek bir günü daha olmadığı belirtilerek, "TFF statüsü, genel kurulun nasıl toplanacağını düzenlemektedir. Hiçbir kişi ve yönetim, genel kurul iradesinin üstünde olamaz. Türk futbolunun bir üç ay daha bu anlayışla yönetilerek içinden çıkılamayacak sorunlara gömülmesine Beşiktaş Kulübü olarak razı olmadığımızı belirtir, hukukun ve talimatların bize tanıdığı hakları diğer kulüplerimiz ve futbol ailesinin paydaşlarıyla birlikte sonuna kadar kullanacağımızı belirtmek isteriz." denildi.

Ayrıca TFF'nin seçimlerinin çok adaylı olması gerektiği vurgulanarak, "Kurullar da atamayla değil, seçimle belirlenmelidir. Başta MHK'nin oluşturulması ve buna bağlı olarak VAR uygulamalarından kaynaklanan büyük sorunun çözülmesi için 18 Temmuz tarihinde göreve gelecek yeni yönetimin hızlı ve doğru karar alması neredeyse imkansızdır. Türk futbolunun tüm kaos ve yanlışlarından kurtulması, lig statülerinin ve kurullarının sağlıklı bir şekilde belirlenmesi için zaman kaybetmeden 2023-2024 sezonun bitimiyle birlikte toplanacak genel kurulla seçilecek yeni yönetime ihtiyaç olduğuna inancımızı kamuoyuyla paylaşırız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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