Mesajda, " Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübünün eski başkanı Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Nuran Orman'a Allah'tan rahmet; Sayın Fikret Orman, ailesi ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Fikret Orman, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kulübünün eski başkanı Fikret Orman'ın annesi vefat etti - Son Dakika

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