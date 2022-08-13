Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 8. yılında anıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 8. yılında anıldı

13.08.2022 14:05
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 8. yılında anıldı

Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 8. yılında Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 8. yılında Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre anma törenine yönetim kurulu üyeleri Engin Baltacı, Seyit Ateş, Umut Şenol, Kemal Erdoğan, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kurul başkanları, Seba'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

Seba'nın anma törenine katılan yöneticiler, daha sonra Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Feriköy Mezarlığı, Süleyman Seba, Seyit Ateş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 8. yılında anıldı - Son Dakika

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