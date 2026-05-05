Beşiktaş, Kupa Yarı Finalinde Konyaspor'a Yenildi

05.05.2026 22:52
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a 1-0 yenilerek finale çıkamadı.

BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi. Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor, finale yükselen takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Adnan Deniz Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy üstlendi.

Ev sahibi Beşiktaş mücadeleye "Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Olaitan, Asllani, Orkun Kökçü, Toure, Oh" ilk 11'iyle çıktı. Konuk TÜMOSAN Konyaspor ise "Bahadır Güngördü, Nagalo, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Bardhi, Gonçalves, Muleka" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 36'ncı dakikada sol tarafta topla buluşan Toure'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top üst direkten döndü. 43'üncü dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahasında oluşan karambolde top Oh'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

63'üncü dakikada Olaitan'ın pasıyla buluşan Oh'un ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutta savunmadan seken top kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı. 65'inci dakikada sağ taraftaki Olaitan'ın pasıyla merkezde buluşan Orkun Kökçü'nün topu önüne aldıktan sonra yaya yakın bir noktadan şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. 75'inci dakikada Olaitan'ın ceza sahasına havalandırdığı topa ceza sahası içi sağ çaprazdaki Asllani, gelişine vurdu. Bu oyuncunun şutunda top yandan auta çıktı. 80'inci dakikada sol taraftaki Berkan Kutlu'nun ceza sahasına çevirdiği topa Bardhi vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 81'inci dakikada Toure'nin pasıyla sağ kanatta buluşan Olaitan, çaprazdan ceza sahasına girdi. Rakibini geçen Olaitan'ın şutunda savunmadan seken top kornere çıktı. Konyaspor, 90+5'inci dakikada penaltı kazandı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Olaigbe, Olaitan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 90+8'inci dakikada penaltıyı kullanan Bardhi, topu sol köşeden ağlara gönderdi: 0-1. Mücadeleyi 1-0 kazanan Konyaspor, kupada finale yükseldi.

YÖNETİM VE SERGEN YALÇIN'A TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, son dakikada yenilen golün ardından yönetime ve teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi. Taraftarlar 'Yönetim istifa' ve 'Sergen istifa' tezahüratları yaptı.

Kaynak: DHA

