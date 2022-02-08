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Beşiktaş'la anlaşma sağladı mı? Şenol Güneş'ten iddialara şaşırtan yanıt - Son Dakika

Beşiktaş'la anlaşma sağladı mı? Şenol Güneş'ten iddialara şaşırtan yanıt

08.02.2022 19:01
Beşiktaş'la anlaşma sağladı mı? Şenol Güneş'ten iddialara şaşırtan yanıt

Yeni sezonda Beşiktaş'ın başına geçeceği konuşulan teknik direktör Şenol Güneş ortaya atılan iddialara yanıt verdi. "Yazılıp çizilenlerden ne haberim ne alakam var" diyen Güneş, "Beşiktaş'ın bir hocaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum" dedi.

Beşiktaş'la yeni sezon için anlaşmaya vardığı iddia edilen teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlıların hocaya ihtiyacı olmadığını söyledi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulunan deneyimli hoca, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

"BEŞİKTAŞ'IN BİR HOCAYA İHTİYACI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Şenol Güneş'le görüşme gerçekleştirdiğini belirten gazeteci Candaş Tolga Işık, "Şenol Güneş'le konuştum, 'Benim yazılıp çizilenlerden nehaberim var ne de alakam... Ortada bir anlaşma filan yok. Ayrıca şu anda Beşiktaş'ın bir hocaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'la anlaşmaya vardı mı? Şenol Güneş'ten iddialara sürpriz çıkış

AHMET NUR ÇEBİ'NİN PLANLARINDA ŞENOL GÜNEŞ YOK

Candaş Tolga Işık ayrıca Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin planlarında ilk etapta Şenol Güneş olmadığını belirtti.

Beşiktaş'la anlaşmaya vardı mı? Şenol Güneş'ten iddialara sürpriz çıkış
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Candaş Tolga Işık, Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'la anlaşma sağladı mı? Şenol Güneş'ten iddialara şaşırtan yanıt - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'la anlaşma sağladı mı? Şenol Güneş'ten iddialara şaşırtan yanıt - Son Dakika
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