Beşiktaş'la anlaşma sağladı mı? Şenol Güneş'ten iddialara şaşırtan yanıt

Beşiktaş'la yeni sezon için anlaşmaya vardığı iddia edilen teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlıların hocaya ihtiyacı olmadığını söyledi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulunan deneyimli hoca, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

"BEŞİKTAŞ'IN BİR HOCAYA İHTİYACI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Şenol Güneş'le görüşme gerçekleştirdiğini belirten gazeteci Candaş Tolga Işık, "Şenol Güneş'le konuştum, 'Benim yazılıp çizilenlerden nehaberim var ne de alakam... Ortada bir anlaşma filan yok. Ayrıca şu anda Beşiktaş'ın bir hocaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN PLANLARINDA ŞENOL GÜNEŞ YOK

Candaş Tolga Işık ayrıca Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin planlarında ilk etapta Şenol Güneş olmadığını belirtti.