Beşiktaş, Lausanne ile 1-1 Beraber Kaldı
Beşiktaş, Lausanne ile 1-1 Beraber Kaldı

22.08.2025 10:29
Solskjaer, maç sonrası değerlendirmesinde 1-1'in avantajlı bir skor olduğunu belirtti.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "1-1 her zaman açık uçlu bir skor. Avrupa'da bu skorlarla bazen mutlu olabilirsiniz. Deplasmanda topa sahip olduğunuzda mutlu olursunuz. Kolay bir gol yedik. İkinci golü atabilirdik" dedi.

Karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Belki de çok bariz bir sentetik zemin maçı oynadık. Çok fazla kontratağın olduğu, topun çok hızlı hareket ettiği bir maç oldu. Rakibimiz bize baskı yaptı. Çok fazla kontratak oldu. Rashica golünü attı ve performansından dolayı mutluyum. Maalesef 1-0 öndeyken ve 2. golü bulabilecekken 1-1 olması bizde hayal kırıklığı oluşturdu. Avrupa'da 1-1 berabere kaldığınızda bir sonraki maç için elinizde bir şeyler vardır. İki takım için de haftaya heyecanlı bir maç olacak" şeklinde konuştu.

Sakatlıkları devam eden Mert Günok ve Jonas Svensson'un durumları ile ilgili değerlendirme yapan Solskjaer, "Emin değilim, durumlarına bakacağız. Dün hissettiler, antrenmanda kendilerini denediler ama çıkmak zorunda kaldılar. Ersin'in performansından mutluyum. Çok güçlüydü. İki oyuncunun tedavilerine en iyi şekilde bakacağız" ifadelerini kullandı.

Maçın oynandığı stadın zeminin oyun kurgusuna etkisini anlatan Solskjaer, "Rakibin tarzı da çok fazla arkaya koşular olduğu için oraları kapatmak anlamında Uduokhai, Paulista, Emirhan ve arkalarında Ersin de var, onları değerlendirdik. Çok iyi performans sergilediler. Belki de Svensson'un sakatlığı sebebiyle de ufak bir farklılık da yapmış olabilirim" ifadelerini kullandı.

Oyuncuların maç içerisinde çok yorulduğunu ifade eden Norveçli teknik adam, "Yüzde 100'ünü verdikleri için oyuncularım yoruldular. Oyuncularım çok koştu, çok fazla fiziksel mücadeleye girdi. Lausanne da çok koştu. Oyuncularımın fiziksel performansı çok yoğundu. Onların bu kadar koşmalarından dolayı yorgun olmalarını bekliyordum" dedi.

Maçın skoru üzerine değerlendirmeler yapan tecrübeli teknik direktör "1-1 her zaman açık uçlu bir skor. Avrupa'da bu skorlarla bazen mutlu olabilirsiniz. Deplasmanda topa sahip olduğunuzda mutlu olursunuz. Kolay bir gol yedik. İkinci golü atabilirdik. Ndidi ve Orkun'un kontrol altında tutuğu anlarda iyi performans gösterdik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Konferans, Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
