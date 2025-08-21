Beşiktaş, Lausanne ile Karşılaştı

BEŞİKTAŞ, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda İsviçre takımı Lausanne ile karşılaştı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne karşısına takım dizilişini değiştirerek çıktı. Norveçli teknik adam 3 stoperi birden sahaya sürerek defansif güvenliği ön planda tutmayı amaçladı. Rasjhica'yı sağ, Jurasek'i sol kanatta görevlendiren Solskjaer, orta ikiliyi Ndidi, Orkun, hücumu ise Joao Mario, Rafa Silva ve Abraham'dan oluşturdu. Siyah beyazlılar sahaya Ersin, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Rashica, Ndidi, Orkun, Jurasek, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham 11'i ile çıktı.

MERT GÜNOK VE SVENSSON'UN SAKATLIĞI GEÇMEDİ

Beşiktaş'ta Mert Günok ve Svensson ağrıları olduğu için kadrodan çıkartıldı. Dünkü idmanda kendilerini deneyen iki futbolcu da ağrıları artınca kadroya alınmadı. Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu, Svensson'un yerine de Jurasek onbire dahil edildi.

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ

Siyah beyazlıların yeni transferi Orkun Kökçü, Lausanne maçına kaptan olarak çıktı. Birinci kaptan Mert Günok'un sakatlanıp kadrodan çıkartılmasıyla kaptanlık pazubandı Orkun Kökçü'ye verildi.