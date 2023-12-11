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Beşiktaş, Lugano maçı için hazırlıklara devam ediyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Lugano maçı için hazırlıklara devam ediyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu.

Beşiktaş, Lugano maçı için hazırlıklara devam ediyor
11.12.2023 - 20:36,
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Lugano maçının hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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