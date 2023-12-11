Beşiktaş, Lugano maçı için hazırlıklara devam ediyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Lugano maçının hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL