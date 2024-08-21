Beşiktaş, Lugano maçı öncesi avantajlı skor peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Lugano maçı öncesi avantajlı skor peşinde

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile yapacakları maçta avantajlı bir skor almak istediklerini söyledi. Van Bronckhorst, Lugano'nun iyi bir takım olduğunu belirterek, UEFA Avrupa Ligi bileti almak istediklerini ifade etti.

21.08.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lugano ile yarın deplasmanda yapacakları ilk maçta iyi bir performans sergileyerek rövanş öncesi avantajlı bir skor almak istediklerini söyledi.

Hollandalı teknik adam, karşılaşmanın oynanacağı Arena Thun'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi başladıklarını ve çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten Van Bronckhorst, "Maça odaklandık. Hazırız. Lugano'nun oynadığı maçları izledik. İyi oynayan bir takım. Bu turda olmayı hak eden bir ekip. İki maçın sonunda UEFA Avrupa Ligi bileti almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın sentetik sahada oynanacağının hatırlatılması üzerine 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Hollanda'dan ve zaman zaman İskoçya'dan sentetik zemine alışığım. İyi sentetik zemini kötü çim zemine tercih ederim. Her oyuncu sentetik zeminde oynayabilir. İyi bir maç olacak. Zevk aldığımız futbolu sahaya yansıtmak ve İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Lugano maçı için İsviçre'ye getirilmeyen Jackson Muleka ve sezon başından bu yana maç kadrolarına dahil edilmeyen Vincent Aboubakar ile ilgili bir soruyu Giovanni van Bronckhorst, "Muleka'nın transfer durumu söz konusu. Bu yüzden İsviçre'ye gelmedi. Aboubakar iyi çalışıyor ancak kendisi için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir. Transfer ihtimalini bekleyip göreceğiz." şeklinde cevapladı.

Milot Rashica: "Kazanmaya geldik"

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Kolay olmayacak. Karşılaşmaya hazırız. Lugano iyi bir takım. Geçen sezon da karşılaşmıştık ancak takımda çok fazla değişiklik oldu. Buraya kazanmaya geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Arena Thun'un zemininin sentetik çim olmasının dezavantaj oluşturabileceğine ilişkin bir soruya Rashica, "Bu bir dezavantaj olabilir. Ancak sahaya alışmalı ve en iyisini yapmalıyız." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Giovanni Van Bronckhorst, istanbul, Beşiktaş, Lugano, Spor, Van, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Lugano maçı öncesi avantajlı skor peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:54:31. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Lugano maçı öncesi avantajlı skor peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement