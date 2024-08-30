Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 mağlup ederek harika bir gece geçirdi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 mağlup ederek harika bir gece geçirdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1 mağlup ederek gruplara kalmayı garantiledi. Gabriel Paulista, maç sonrası yaptığı açıklamada harika bir gece geçirdiklerini ve iyi bir zafer kazandıklarını belirtti. Ayrıca, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yaptığı konuşmayı ve yeni transfer Felix Uduokhai'nin kalitesini övdü.

30.08.2024 00:46
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, harika bir gece geçirdiklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı oyuncu, "Harika bir gece oldu. Çok iyi bir maç oynadık. Avrupa Ligi gibi önemli bir turnuvada gruplara kaldığımız için mutluyuz. Deplasmandaki maçta defansif olarak iyi olduğumuzu söyleyemem. Orada iyi bir skor, galibiyet almak isterdik. Fakat 3-3'lük skorla yetindik. Bugün elimizden gelen her şeyi yaptık. Gerçekten müthiş bir maç oynadık, iyi de bir zafer kazandık. Bugün bunu kutlayacağız. Yarından itibaren de önemli Sivasspor maçına hazırlanmak zorundayız." diye konuştu.

Maç esnasında teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yaptığı konuşmaya değinen Paulista, "Yediğimiz golle ilgili konuştuk. Benim bireysel performansım dışında takım olarak bir hata yaptığımızı düşündüm, bunu konuştum. Bunu düzenlemek için ufak bir konuşmamız oldu. Çünkü aynı hatayı tekrarlayamazdık. Bu konuşma yararlı oldu ve başka gol yemedik." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatıyla ilgili değerlendirmede bulunan tecrübeli stoper, "Yeni formata hızlı adapte olmak zorundayız. Bu yeni formatın bence en öne çıkan özelliği daha çok maç olacak, daha çok seyahat olacak, daha çok yorulacağız. Ama akıllı olup, iyi çalışıp, iyi dinlenerek bu durumu kendi yararımıza çevirmemiz gerekiyor. Ben çok iyi bir kadromuzun olduğunu düşünüyorum. Orada çok maç olmasına rağmen bu kadroyla çok iyi adapte olup iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni transfer Felix Uduokhai'nin çok kaliteli bir oyuncu olduğunu söyleyen Paulista, "Beraber 2 idman yaptık ama ona rağmen inanılmaz kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Topla çıkışları, topu kullanması ve ayağı çok iyi. Aynı zamanda fiziksel olarak da güçlü bir oyuncu. Bu açıdan takımdaki herkes gibi onun da çok yararlı olacağını düşünüyorum. Omar Colley ile başladık sezona. Onunla Süper Kupa'yı aldık, Samsun maçını, Antalya maçını kazandık. Omar'la da çok iyi bir ikili oluşturduğumuzu biliyorum. Şu an takımda kim oynarsa oynasın hocanın da istekleri dahilinde çok iyi olacaklarını biliyorum. Oyuncuların hocanın kafasında seçme sıkıntısı oluşturması da çok güzel bir şey. Hocanın zorlanması çok iyi bir takım olduğuna işaret ediyor. Hoca kimi seçerse seçsin sahada herkes en iyisini yapıyor. Bu da Beşiktaş için çok güzel bir şey." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 mağlup ederek harika bir gece geçirdi - Son Dakika

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