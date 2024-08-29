Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi

Spor

Stat: Tüpraş

Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (Romanya)

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes (Dk. 87 Salih Uçan), Rashica (Dk. 78 Ndour), Rafa Silva (Dk. 87 Can Keleş), Semih Kılıçsoy (Dk. 66 Muçi), Immobile (Dk. 78 Mustafa Hekimoğlu)

Lugano: Saipi, Zanotti (Dk. 77 Brault), Papadopoulos, El Wafi (Dk. 46 Mai), Valenzuela, Grgic (Dk. 71 Bottani), Mahmoud (Dk. 46 Doumbia), Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi (Dk. 77 Cimignani)

Goller: Dk. 7 ve 71 Immobile, Dk. 65 Gedson Fernandes, Dk. 70 Rafa Silva, Dk. 90+2 Salih Uçan (Beşiktaş), Dk. 59 Vladi (Lugano)

Sarı kartlar: Dk. 5 Valenzuela, Dk. 90+2 Bislimi (Lugano), Dk. 28 Gedson Fernandes, Dk. 42 Semih Kılıçsoy, Dk. 61 Emirhan Topçu (Beşiktaş)

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-3'ün rövanşında Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu 5-1 yenerek lig aşamasına yükseldi.

59. dakikada kendi yarı sahasından savunma arkasına atılan topa hareketlenen Aliseda, ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Aliseda'nın sağdan bindiren Vladi'nin önüne bıraktığı meşin yuvarlağı Vladi ağlarla buluşturdu: 1-1.

65. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası dışında Rafa Silva meşin yuvarlağı bekletmeden içeri koşu yapan Gedson Fernandes'e aktardı. Portekizli oyuncunun gelişine altıpasın solundan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

70. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Rashica'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

71. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Gedson Fernandes'in pasıyla soldan rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Immobile, çapraz pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin altından ağlara gönderdi: 4-1.

90+2. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Salih'in pasına ceza sahası içi sol çaprazdan Muçi'nin şutunda, kaleciden dönen topu Salih Uçan boş kaleye ağlara bıraktı: 5-1.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 5-1 üstünlüğüyle tamamlandı.