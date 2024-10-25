Beşiktaş Lyon'u Mağlup Etti

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lyon maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sonuçtan dolayı mutluyuz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fransız ekibi Lyon'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, "Sonuçtan dolayı mutluyuz. İyi bir reaksiyon gösterdik. Maç beklediğimiz gibi geçti. İyi savunma yaptık. Şans da yanımızdaydı. İkinci yarıda final aksiyonlarını daha iyi yaptık. Şimdi dinleneceğiz. Derbiye hazırlanmak için önümüzde iki gün olacak" diye konuştu.

Kaleci Ersin'in performansıyla ilgili bir soruya ise Bronckhorst, "Ersin'in oyunun başındaki kurtarışları çok önemliydi. İki günlük antrenmanla bu performansı verdi. Defans anlayışımız da çok iyiydi. Galibiyetin temeli buydu. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bazı deplasmanlar kağıt üzerinde zordur ama kazanmak için her şeyimizi veririz. Hedeflerimiz hala aynı. Bu üç puan çok önemli. Bu kulvarda alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL