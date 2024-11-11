Beşiktaş-Maccabi Maçı Seyircisiz Oynanacak - Son Dakika
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Beşiktaş-Maccabi Maçı Seyircisiz Oynanacak

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile maçı, Macaristan'da seyircisiz yapılacak. Karar, güvenlik nedeniyle alındı.

11.11.2024 20:16
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in karşı karşıya geleceği maç, seyircisiz olarak Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanacak.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, müsabakanın, UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlarla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verildiği belirtildi.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamlarıyla anlaşmaya varıldığı ancak Macaristan yerel yetkililerinin, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek mücadelenin seyircisiz yapılmasını kararlaştırdığı aktarıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak maça, 28 Kasım'da Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı ev sahipliği yapacak.

Siyah-beyazlı kulüp, 4 Kasım'da, Tüpraş Stadı'nda oynanması gereken mücadelenin provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletin güvenlik bürokrasisi tarafından tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Maccabi Tel Aviv, Macaristan, Politika, Beşiktaş, Güvenlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Maccabi Maçı Seyircisiz Oynanacak - Son Dakika

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