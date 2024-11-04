Beşiktaş-Maccabi Maçı Tarafsız Ülkede - Son Dakika
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Beşiktaş-Maccabi Maçı Tarafsız Ülkede

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçının tarafsız bir ülkede oynanacağını açıkladı.

04.11.2024 19:16
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Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da oynanması planlanan müsabakanın tarafsız bir ülkede yapılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın Tüpraş Stadı'nda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmaların yapıldığı ve izinlerin alındığı kaydedilerek, "Provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir." denildi.

Maçın hangi ülkede oynanacağına yönelik görüşmelerin devam ettiğine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"121 yıllık tarihinde hiçbir sportif mücadeleden kaçmayan, çıkması gereken her müsabakaya alnının akıyla çıkan, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan büyük Beşiktaş camiası olarak, nerede ve hangi şartta olursa olsun UEFA Avrupa Ligi müsabakamızı yine aynı bilinçle oynayacağız. Yaşanan bu süreçte ülkemizi ve Beşiktaşımızı müşkül duruma düşürme amacı taşıyan her türlü provokatif eyleme karşı Beşiktaş taraftarının, büyüklüğüne yakışır biçimde gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülkenin hangisi olacağı ile ilgili kulübümüzle UEFA arasında görüşmeler devam etmektedir. Gerekli açıklama en kısa zamanda taraftarlarımızın bilgisine sunulacaktır."

Kaynak: AA

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