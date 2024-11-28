Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Mağlup - Son Dakika
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Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Mağlup

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybetti. Goller Rafa Silva ve Weslley Patati'den.

28.11.2024 22:59
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada ceza yayı üzerinden Weslley Patati'nin yerden şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

55. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Salih'in sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

70. dakikada Semih'in şutunda Lamkin topa elle müdahale edince hakem Sozza penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada beyaz noktanın başına geçen Immobile'nin şutunda kaleci Mishpati gole izin vermedi.

80. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Turgeman'ın şutunda kaleci Mert'ten dönen topu Weslley Patati ağlara gönderdi. 1-3

Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giovanni Baccini

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista (Emirhan Topçu dk. 20), Uduokhai (Tayyip Talha Sanuç dk. 46), Masuaku (Mustafa Hekimoğlu dk. 83), Gedson, Joao Mario (Salih Uçan dk. 46), Rashica (Cher Ndour dk. 46), Rafa Silva, Semih, Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Emrecan Terzi, Al-Musrati, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Can Keleş

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo (Asante dk. 90+2), Jehezkel (Nachmias dk. 67), Peretz (Sissokho dk. 67), Overeem, Kanichowsky, Davida, Weslley Patati (Henry Addo dk. 86), Turgeman (Elad Madmon dk. 86)

Yedekler: Simon Sluga, Roy Revivo, Eran Zahavi, Yonas Malede, Ido Shahar, Avishay Cohen, Hisham Layous

Teknik Direktör: Zarko Lazetic

Goller: Rafa Silva (dk. 38) (Beşiktaş), Kanichowsky (dk. 23), Dor Peretz (dk. 45+3), Weslley Patati (dk. 80) (Maccabi Tel Aviv)

Sarı kart: Masuaku, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Stojic, Overeem (Maccabi Tel Aviv) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Mağlup - Son Dakika

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