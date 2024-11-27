Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve koşu çalışmalarıyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak mücadelenin taktik çalışması yapıldı.
Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi antrenmanda yer almadı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Maccabi Tel-Aviv Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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