Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'ın antrenmanı taktik çalışmayla sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla hazırlığını sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki idman taktik çalışmayla sona erdi ve takım yarın saat 17.00'deki antrenmanla hazırlığını tamamlayacak.
GALATASARAY, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, maça dair taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: DHA
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