Beşiktaş maçında fırtına gibi esen Kerem'den Barcelona açıklaması: Gerekeni yapacağız - Son Dakika

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılıların gollerini atarak maça damga vuran Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda mücadeleyi değerlendirdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"TARAFTARIMIZA KENDİMİZİ AFFETTİRMEMİZ LAZIMDI"

"Benim için anlamlı bir gün oldu. Gollerimden çok kazanmamız önemliydi. Barcelona ile zorlu maç oynadık. Uzun bir yolculuk yaptık. Taraftarımıza kendimizi affettirmemiz lazımdı. Bu yeterli değil ama bu maç önemliydi. Barcelona maçını unuttuk ve kazandık.

"BARCELONA MAÇINA ODAKLANACAĞIM"

Hakkımda söylenen şeyler çok güzel ama ben maçlara odaklanıyorum. Bir sonraki maça hazırlanıyorum. Her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. Kaleye yakın olmayı çok seviyorum. İnşallah bundan sonra üzerine koyarak devam ederim. Söylenenler gurur verici. Barcelona maçı geride kaldı ve Beşiktaş maçını düşünmüştüm. Çok şükür güzel geçti ve kazandık. Şimdi Barcelona maçına odaklanacağım. Perşembe günü taraftarlarla birlikte Barcelona'ya gerekeni yapacağız.