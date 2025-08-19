Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler\'in başını yaktı

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşmayı siyah beyazlılar son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.
Maçın hakemi Halil Umut Meler, Beşiktaşlı Joao Mario'nun penaltı beklediği pozisyonda VAR'a gitmeyip ofsayt kararı vermesi karşılaşmaya damga vurdu. Pozisyonu inceleyen Merkez Hakem Kurulu (MHK) kararını verdi.
MHK, Halil Umut Meler ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın yanlış karar verdiğini tespit etti. MHK bu nedenle Meler ve Yankaya'ya 1 hafta maç vermeme cezası verdi.
