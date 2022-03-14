Beşiktaş maçından notlar (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş maçından notlar (1)

14.03.2022 20:01
Beşiktaş maçından notlar (1)

Galatasaray cephesiTorrent'ten iki değişiklikGalatasaray'da 6 oyuncu görev almadıTorrent ıslıklandıMaça ilgi büyük Ata SELÇUK / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında oynanan derbi maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti.

Galatasaray cephesi

Torrent'ten iki değişiklik

Galatasaray'da 6 oyuncu görev almadıTorrent ıslıklandıMaça ilgi büyük Ata SELÇUK/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında oynanan derbi maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. Nef Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Candaş Elbil üstlendi.Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımının UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda oynadığı Barcelona maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. İspanyol çalıştırıcı, Boey yerine Omar Elabdellaoui, Babel yerine ise Emre Kılınç'a görev verdi. Sarı-kırmızılı takım derbi maçında sahaya; Pena, Omar Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Mohamed ilk 11'i ile çıktı.GALATASARAY'DA 6 OYUNCU GÖREV ALMADIGalatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş maçının kadrosuna sakatlığı bulunan Arda Turan'ın yanı sıra Alpaslan Öztürk, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, İsmail Çipe ve Işık Kaan Arslan dahil etmedi.TORRENT ISLIKLANDIGalatasaray - Beşiktaş maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent'in isminin anons edildiği sırada taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi.MAÇA İLGİ BÜYÜK

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçına sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Covid-19 kuralları nedeniyle Beşiktaşlı taraftarların yer almadığı müsabakada biletlerin neredeyse tamamı satıldı. Maç saatlerinde soğuk havanın hakim olduğu Nef Stadyumu'nda taraftarlar, havaya aldırış etmeden Beşiktaş maçında tribünleri doldurdu


YORUMLAR
500
Beşiktaş teknik direktöründen sürpriz kadro hakkında ilk açıklama: Oynamak istediğini söyledi Beşiktaş teknik direktöründen sürpriz kadro hakkında ilk açıklama: Oynamak istediğini söyledi Beşiktaş maçından notlar (2) Beşiktaş maçından notlar (2)

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş maçından notlar (1) - Son Dakika


Son Dakika
19:46 Beşiktaş-Galatasaray maçını izlemeye gelen Cenk Tosun transfer iddiaları hakkında konuştu
19:44 Toplantıya Alman gazetecinin sorusu damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı sert oldu: Biz şu anda 50 tırı Ukrayna'ya gönderdik
19:39 Başkent Kiev'de 2 büyük saldırı gerçekleşti! Ölü ve yaralılar var
19:26 Maç öncesi iddialı açıklamalar geldi! Torrent adeta Beşiktaş'a meydan okudu
19:21 Gelecek Partili Mustafa Gözel, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayının Ahmet Davutoğlu olduğunu açıkladı
19:18 Beşiktaş teknik direktöründen sürpriz kadro hakkında ilk açıklama: Oynamak istediğini söyledi
19:14 Koyunları köpekler tarafından paramparça edilmişti! Son çare duygulandıran bir notla uyardı
18:58 Sürpriz isimler var! Galatasaray-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:41 Anne ve babalar dikkat! TikTok'taki oyun büyük tehlike saçıyor
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 20:08:36. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş maçından notlar (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement