Stat: Tüpraş
Hakemler: Sven Jablonski, Lasse Koslowski, Eduard Beitinger (Almanya)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Semih Kılıçsoy
Malmö: Friedrich, Rösler, Jansson, Zatterström, Bolin, Pena, Johnsen, Busanello, Botheim, Christiansen, Kiese Thelin
Sarı kart: Dk. 30 Pena (Malmö)
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş ile İsveç ekibi Malmö arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
26. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta, top yandan auta gitti.
27. dakikada sol çaprazdan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Bolin'in vuruşunda, savunmadan sekerek arka direğe yönelen topu Thelin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tamamladı, Mert, meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.
45+1. dakikada soldan gelen topu kontrol eden Botheim'in şutunda, top az farkla dışarı çıktı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş - Malmö Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?