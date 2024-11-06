Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 Yendi

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü hafta maçında Beşiktaş , konuk ettiği İsveç ekibi Malmö 'yü 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 76'ncı dakikada Ernest Muçi ile 85'inci dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Malmö'nün tek golü ise 90+3'üncü dakikada Soren Rieks'ten geldi. Organizasyondaki üst üste 2'nci galibiyetini alan Beşiktaş, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Konuk ekip ise 3 puanda kaldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 18.30'da başladı. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sven Jablonski yönetecek. Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger üstlendi.

Siyah-beyazlıların 49 yaşındaki Hollandalı teknik adamı Giovanni van Bronckhorst, Malmö karşısında takımını sahaya, "Mert Günok - Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa, Joao Mario, Semih Kılıçsoy" 11'iyle sürdü. Henrik Rydström yönetimindeki konuk ekip ise "Friedrich –Rosler, Jansson, Zatterström, Bolin, Pena, Johnsen, Busanello, Botheim, Christiansen, Thelin" 11'iyle sahada yer aldı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk 20 dakikada iki takım da kontrollü oyunu tercih etti. 27'nci dakikada Malmö net golü kaçırdı. Savunmadan paslaşarak çıkan İsveç ekibinde Bolin, kontratakta sol kanattan son çizgiye inip içeriye çevirdi. Herkesi geçen topu altıpasın sağ tarafında önünde bulan Thelin'in dokunuşunda kaleci Mert Günok yakın mesafeden meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi. 45+1'inci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Botheim'in ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Beşiktaş ikinci yarıya daha iyi başladı. Bireysel çabalarla pozisyonlara giren siyah-beyazlılarda 59'uncu dakikada Rafa Silva, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra dar açıdan yerden yaptığı vuruşta kaleci Friedrich, yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahası içinde dönen topta Rafa Silva'nın dokunduğu meşin yuvarlağı önüne alan Joao Mario'nun şutunda top yine kalecide kaldı. 64'üncü dakikada savunmada Masuaku net golü çıkardı. Sol taraftan gelişen Malmö atağında oluşan karambolde son olarak Thelin'in altıpas önünden yaptığı vuruşta Masuaku vücudunu siper ederek kaleci Mert Günok'u geçen topun ağlarla buluşmasını engelledi. İki dakika sonra Beşiktaş atağında Muçi'nin pasıyla kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Rafa Silva'nın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 76'ncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlıların sağ kanattan gelişen atağında Svensson'un ceza sahasına yaptığı ortada topu arka direkte kontrol ettikten sonra net bir vuruş yapan Muçi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Beşiktaş, 85'inci dakikada farkı 2'ye çıkardı. Emirhan Topçu'nun pasıyla rakip yarı sahanın ortalarında sırtı dönük pozisyonda topla buluşan Semih Kılıçsoy, savunmanın markajına rağmen meşin yuvarlağı önüne alıp ceza yayına doğru ilerledikten sonra hafif sağ çaprazdan yaptığı yerden vuruşta topu ağlara gönderdi: 2-0. Malmö, 90+3'üncü dakikada farkı 1'e indirdi. Konuk ekibin hücumunda Johnsen'in pasıyla savunma arkasına sarkan Christiansen, Mert ile karşı karşıya kaldığı anda penaltı noktası üzerindeki arkadaşı Rieks'e pasını çıkardı. Rieks'in şutunda top ağlara gitti ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin uyarısıyla incelenen pozisyonda ofsayt olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı: 2-1. Kalan sürede başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş, maçı 2-1 kazandı.

GABRIEL PAULISTA, 4 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, yaşadığı sakatlığın ardından 4 maç sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanarak Konyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında kadroda olmayan tecrübeli savunmacı; Avrupa Ligi'nde de deplasmanda oynanan Lyon karşılaşmasında formasından uzakta kaldı. Sakatlığını atlatan Paulista, Malmö karşısında maça ilk 11'de başlayarak yeşil sahalara geri döndü. Brezilyalı oyuncu, 83'üncü dakikada kendi ceza sahasında yerde kalırken; bir dakika sonra yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

SEMİH KILIÇSOY, BU SEZONKİ İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, Malmö karşılaşmasında bu sezon ilk kez en ileri uçta maça başladı. Semih, maçın 85'inci dakikasında siyah-beyazlı formayla bu sezonki ilk gol sevincini de yaşadı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst döneminde daha çok forvet bölgesinin kanatlarında görev alan 19 yaşındaki golcü oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Malmö maçında bu sezon ilk kez santrfor bölgesinde forma giydi. Geçen sezon en uç bölgede forma şansı bularak 12 gol, 4 asist kaydeden milli forvet, bu sezon ise kanatlarda görev aldığı karşılaşmalarda tabelaya etki edemezken takımına sadece 2 asist katkısı yaptı.

Öte yandan genç golcü, Malmö karşısında 85'inci dakikada attığı golle 2024-2025 sezonundaki ilk golünü attı.