Beşiktaş, Maribor'da hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Maribor'da hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Slovenya'nın Maribor şehrindeki kampında tek antrenmanla günü tamamladı. Basına açık gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ısınma hareketleri ve kondisyon çalışmaları yaptı. Beşiktaş, yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile hazırlık maçı oynayacak.

12.07.2024 12:25
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Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor şehrinde devam eden Beşiktaş, günü tek antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelin tesislerinde 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Beşiktaşlı oyuncular basına açık bölümde ısınma etabı sonrasında kondisyona dayalı istasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip yarın TSİ 18.30'da Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le hazırlık müsabakası yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Maribor'da hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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