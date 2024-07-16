Beşiktaş, Maribor'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Beşiktaş, Slovenya'nın Maribor kentinde gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Slovenya'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına, yarın TSİ 19.30'da Z'dezele Stadyumu'nda FC Shakhtar Donetsk ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek. - İSTANBUL