Beşiktaş Marsilya\'yı 4-1 yendi, İlhan Fakılı Avrupa\'da ilk golünü attı

Beşiktaş Marsilya'yı 4-1 yendi, İlhan Fakılı Avrupa'da ilk golünü attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı formayla 12. maçına çıkan 20 yaşındaki İlhan Fakılı, bu golle takımdaki 3. golünü kaydederken Avrupa'da da ilk kez fileleri havalandırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'ın, sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendiği maçta takımının ilk golünü kaydeden İlhan Fakılı, siyah-beyazlı formayla 3. kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Fransız takımı Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Kartal'ın golleri 15. dakikada İlhan Fakılı, 56. dakikada Vaclav Cerny, 59. dakikada Amir Murillo ve 81. dakikada Ernest Poku'dan geldi.
İlhan, bu golle siyah-beyazlı forma altında 12. maçında 3. golünü kaydetmiş oldu. Süper Lig'de Çorum FK ve Erzurumspor FK ağlarını sarsan 20 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da ise Marsilya maçını boş geçmedi.
Kaynak: İHA
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