Beşiktaş Marsilya\'yı 4-1 yendi, İlhan Fakılı Avrupa\'da ilk golünü attı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'ın, sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendiği maçta takımının ilk golünü kaydeden İlhan Fakılı, siyah-beyazlı formayla 3. kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Fransız takımı Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Kartal'ın golleri 15. dakikada İlhan Fakılı, 56. dakikada Vaclav Cerny, 59. dakikada Amir Murillo ve 81. dakikada Ernest Poku'dan geldi.

İlhan, bu golle siyah-beyazlı forma altında 12. maçında 3. golünü kaydetmiş oldu. Süper Lig'de Çorum FK ve Erzurumspor FK ağlarını sarsan 20 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da ise Marsilya maçını boş geçmedi.