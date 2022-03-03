Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

03.03.2022 14:21
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Beşiktaş ara vermeden çalışmalarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Beşiktaş ara vermeden çalışmalarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Yukatel Kayserispor ile dün oynanan kupa maçında görev alan oyuncular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular pas ve top kapma idmanları sonrası çift kale maç yaptı.

Yarın izin yapacak siyah-beyazlılar çalışmalarına 5 Mart Cumartesi günü devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Beşiktaş, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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