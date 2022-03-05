Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

05.03.2022 16:39
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında 7 Mart Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında 7 Mart Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı. Siyah-beyazlı ekipte Miralem Pijanic ve Oğuzhan Özyakup, hazırlıklarını fizyoterapist eşliğinde düz koşu ile sürdürdü.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın 18.00'de yapacağı çalışma tamamlayarak kampa girecek.


Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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