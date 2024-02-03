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Beşiktaş, MHK'ya başvurusuna cevap verilmediğini açıkladı - Son Dakika
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Beşiktaş, MHK'ya başvurusuna cevap verilmediğini açıkladı

Beşiktaş, MHK\'ya başvurusuna cevap verilmediğini açıkladı

Beşiktaş, Sivasspor maçında kazandıkları penaltının VAR'ın izleme tavsiyesiyle iptal edilmesi hakkında Merkez Hakem Kurulu'na yaptıkları başvuruya henüz cevap verilmediğini açıkladı. Kulüp, benzer bir durumun yaşandığı önceki maçta neden farklı bir yaklaşım sergilendiğini de sordu.

03.02.2024 15:59
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Beşiktaş, Sivasspor ile oynadıkları karşılaşmada kazandıkları penaltının VAR'ın izleme tavsiyesinde bulunmasının ardından iptal edilmesi hakkında 29 Ocak 2024 tarihinde Merkez Hakem Kurulu'na yaptıkları başvuruyla ilgili olarak cevap verilmediğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Sivasspor ile oynadığı müsabakada, kazandığımız penaltı vuruşunun VAR'ın izleme tavsiyesinde bulunmasının ardından iptal edilmesi hakkında 29 Ocak 2024 tarihinde Merkez Hakem Kurulu'na aşağıda bulunan başvurumuzla ilgili olarak tarafımıza henüz bir cevap verilmediğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına

28.01.2024 tarihinde Sivas'ta oynanan Sivasspor - Beşiktaş maçında karşılaşmanın hakemi tarafından futbolcumuz Salih Uçan'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verilmiştir. Karşılaşmanın VAR hakemleri yeniden izleme tavsiyesiyle hakemi monitöre çağırmış ve neticesinde iptal kararı çıkmıştır.

VAR'ın oyunun içindeki tüm dinamiklere hakim olan hakemin takdir hakkını irdeleyerek kararın değiştirilmesi yönünde yaptığı tavsiyenin mahiyetini, VAR'ın bu konuya müdahil olmasının hangi yazılı maddeye bağlı olduğunu, yazılı bir maddeye bağlıysa gerekçesini tarafımıza bildirmenizi rica ediyoruz.

Aynı şekilde, belirttiğimiz hususa benzerliği üzerinden bir önceki haftaya dahil Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmasında oyuncumuz Milot Rashica'nın yerde kaldığı pozisyonda VAR hakemi neden maçın hakemini uyarmamış, inceleme yapması konusunda hassasiyet göstermemiştir. Birbirine çok benzeyen iki olayda iki farklı yaklaşımın gösterilmesinin nedenlerini izah edecek açıklama yapmanızı talep etmekteyiz.

Futbolun adalet mekanizmasının önemli ayağı olan hakemin oyunun gerçek aktörü olup, hayati hatalar dışında VAR odasından destek almadan adil yönetim göstermesini, kulübümüz güzel oyuna katkı sağlayacak bir gereklilik olarak görmektedir.

Üst üste iki haftada alınan kararlarda tekli yönetim esasının sınırlarının akıllarda soru işaretleri bırakması üzücüdür. Hakem-VAR standardının kamuoyu tarafından bilinmesinde fayda olduğunu düşünmekteyiz. Bilgilendirme talebimize dönüşünüzü bekleriz. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Merkez Hakem Kurulu, Sivasspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, MHK'ya başvurusuna cevap verilmediğini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, MHK'ya başvurusuna cevap verilmediğini açıkladı - Son Dakika
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