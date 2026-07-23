Beşiktaş, Midtjylland ile Avrupa'da! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Beşiktaş, Midtjylland ile Avrupa'da!

Beşiktaş, Midtjylland ile Avrupa\'da!
23.07.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile bugün karşılaşacak. Hedef çeyrek finale ulaşmak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında bugün Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı konuk edecek.Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.Rövanş ise 30 Temmuz'da Danimarka'da oynanacak.Siyah-beyazlı ekip, Midtjylland'ı elemesi durumunda bir sonraki turda Norveç ekibi Tromsö ile Çekya temsilcisi Hradec Kralove arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.'Taraftarlar ligi istiyor'Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa'da yollarına hangi turnuva olursa olsun devam etmek istediklerini söyledi.Maç öncesinde basın toplantısında konuşan Italiano, "Avrupa'da kalmak önemli ama ligin de ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Taraftarlar ligi istiyor, Kulüp ligi istiyor. Hepimiz ligde başarılı olmak istiyoruz ama şu andaki hedefimiz tamamen yarınki maç" dedi.Rakibi "güçlü ve iyi bir takım" olarak nitelendiren Italiano, "Biz de şu ana kadar yaptıklarımızı pratiğe dökmek istiyoruz. İyi anlamda yarın bir şeyler gösterebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.Beşiktaş'ın hazırlık kampı performansı nasıl?Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, takımın başındaki ilk resmi maçına çıkacak.Sezon öncesinde altı hazırlık maçına çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda iki galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı.

Beşiktaş, sezon öncesi kampında oynadığı altı hazırlık maçını ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle tamamladı.Siyah-beyazlılar, Gyirmot'u 2-1 ve SV Mattersburg'u 1-0 mağlup ederken, MTE 1904 KFT ile golsüz, Dinamo Malzenice ile 1-1 berabere kaldı. Widzew Lodz'a 2-0 yenilen Beşiktaş, kampın son karşılaşmasında ise Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu.Bu maçlarda rakip fileleri altı kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde yedi gol gördü.Yeni transferler oynayacak mı?Beşiktaş'ta yeni transfer Leandro Trossard izinli olması; Felix Uduokhai geçen sezondan kırmızı kart cezası bulunması ve Wilfred Ndidi de sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta kadroya yeni dahil olan kaleciler Alexander Nübel ve Doğan Alemdar ile sol bek Kassoum Ouattara, orta saha oyuncusu Salih Özcan ve sol kanat İlhan Fakılı maç kadrosunda yer alacak.Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy

Kaynak: BBC

Midtjylland, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Midtjylland ile Avrupa'da! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Çankaya Belediye Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu Çankaya Belediye Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Epstein’ın ortağı Fransa’da ölü bulundu: Kirli ağdaki görevi bakın neydi Epstein'ın ortağı Fransa'da ölü bulundu: Kirli ağdaki görevi bakın neydi
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede

14:12
LGS’den 500 tam puan aldı İşte Vanlı Meryem’in tercih edeceği lise
LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
14:01
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:28
Bahçeli’den Özgür Özel’in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP’nin hazine yardımından pay almalı
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı
13:27
Hakim kılığında milyonluk vurgun Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
12:57
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 14:17:30. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Midtjylland ile Avrupa'da! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.