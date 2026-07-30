Beşiktaş, Midtjylland ile Karşılaşıyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile deplasmanda oynayacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakem ve oyuncu kadrosu şöyle:
Stat: MCH Arena
Hakemler: John Brooks, Neil Davies, Nick Greenhalgh (İngiltere)
Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Cho
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Oh
Kaynak: AA
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