Beşiktaş - Midtjylland Maç Kadroları Açıklandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker de Francisco, Asier Perez de Mendiola (İspanya)

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Orkun Kökçü, Olaitan, İlhan Fakılı, Oh

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Lee, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Etim