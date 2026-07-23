Beşiktaş - Midtjylland Maç Kadroları Açıklandı - Son Dakika
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Beşiktaş - Midtjylland Maç Kadroları Açıklandı

23.07.2026 20:22
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Beşiktaş, Midtjylland ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak. Hakemler İspanyol ekibinden.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker de Francisco, Asier Perez de Mendiola (İspanya)

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Orkun Kökçü, Olaitan, İlhan Fakılı, Oh

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Lee, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Etim

Kaynak: AA

Midtjylland, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş - Midtjylland Maç Kadroları Açıklandı - Son Dakika

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