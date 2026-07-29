Beşiktaş, Midtjylland Maçına Hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, Midtjylland Maçına Hazır

Beşiktaş, Midtjylland Maçına Hazır
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Beşiktaş, Midtjylland ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı, Ndidi bireysel çalıştı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanın 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun saha içinde yaptığı toplantıyla başladı. Beşiktaşlı futbolcular, basına açık bölümde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Siyah-beyazlı ekip, basına kapalı bölümde ise taktik çalışma üzerinde durdu.

Bileğinden yaşadığı sakatlığı atlatan Wilfred Ndidi, bireysel programı doğrultusunda takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: AA

Midtjylland, Danimarka, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Midtjylland Maçına Hazır - Son Dakika

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