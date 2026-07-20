Beşiktaş, Midtjylland Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda FC Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1.5 saat süren idman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenman, 5'e 2 top kapma, tam saha taktik çalışması ve bireysel şut organizasyonlarının ardından sona erdi.

Beşiktaş, FC Midtjylland maçının hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.