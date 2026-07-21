Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile 23 Temmuz Perşembe günü oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Top kapma ve tam saha taktik çalışmasıyla devam eden idman, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.
Beşiktaş, yarınki antrenmanla Midtjylland müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Midtjylland Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?